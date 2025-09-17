РФ и Сербия планируют построить АЭС: что об этом известно

«Мы серьезно разговариваем с “Росатомом”. Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае», — заключил Момчило Бабич.