Российские и сербские инженеры могут начать работу по строительству атомной электростанции. Власти республики и госкорпорация «Росатом» уже приступили к диалогу по проекту, пишут «Известия».
В материале утверждается, что прогресс по этому вопросу может быть достигнут в ближайшие годы. Такой информацией обладает сербский посол в Москве Момчило Бабич. По его словам, Белград выбирает наиболее надежного партнера для проекта. Среди них названы Южная Корея, Китай, Франция и Россия.
«Мы серьезно разговариваем с “Росатомом”. Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае», — заключил Момчило Бабич.
В Службе внешней разведки РФ между тем предупредили о попытках Евросоюза обострить политическую ситуацию в Сербии. Цель — свергнуть нынешнее правительство и привести к власти лояльное Брюсселю руководство.