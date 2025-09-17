«Миротворец» обвинил 2-летнюю девочку в посягательстве на Украину

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) внес в свою базу двухлетнюю девочку за совершение «преступления» против территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что ребенок въезжал в Луганскую Народную Республику несколько раз в сопровождении родителей. По мнению администраторов ресурса, малолетняя девочка «полностью осознавала», что совершает правонарушение.
Юную россиянку обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Данный портал неоднократно вносил в свою базу детей от 4 до 17 лет. При этом публикуются их личные данные, номера документов.
Четыре года назад в базу внесли юную писательницу из ЛНР Фаину Савенкову. На тот момент ей было всего 12 лет. Украина обвиняла ее в антиукраинской пропаганде.
Ранее «МК» писал, что список российских политиков, объявленных Службой безопасности Украины в розыск, продолжает полниться. Очередным стал депутат Госдумы Николай Валуев.
