Путин обсудит с кабмином новый план развития инфраструктуры

План включает в себя более 280 проектов.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции 17 сентября. Главной темой станет обсуждение комплексного плана развития инфраструктуры страны до 2036 года, охватывающего транспортную, энергетическую, телекоммуникационную и социальную сферы.

Кроме того, в повестку включены текущие вопросы. С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Документ был утвержден правительством в конце августа и включает более 280 проектов. В их число вошли приоритетные инициативы, реализуемые в рамках национальных программ, в частности строительство и модернизация медицинских учреждений, университетских кампусов, автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов, а также развитие газопроводов, атомной, ветровой и солнечной генерации, линий связи и логистических центров.

Разработка такого плана является поручением президента и направлена на достижение национальных целей развития. Он должен обеспечить долгосрочную модернизацию ключевой инфраструктуры и создать условия для устойчивого экономического роста страны.

Ранее Путин заявил, что в минувшее воскресенье провел двухчасовое обсуждение с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, посвященное формированию бюджета на ближайшие три года.