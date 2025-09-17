Путин обсудит с кабмином новый план развития инфраструктуры

Документ был утвержден правительством в конце августа и включает более 280 проектов. В их число вошли приоритетные инициативы, реализуемые в рамках национальных программ, в частности строительство и модернизация медицинских учреждений, университетских кампусов, автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов, а также развитие газопроводов, атомной, ветровой и солнечной генерации, линий связи и логистических центров.