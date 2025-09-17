Депутат Львовского горсовета Мельничук заявил о постепенной русификации города

«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема», — сказал депутат на заседании, запись которого опубликовало украинское издание «Страна.ua».