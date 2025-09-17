«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема», — сказал депутат на заседании, запись которого опубликовало украинское издание «Страна.ua».
Мельничук обратил внимание, что во Львове отсутствуют программы по защите украинского языка. Он пообещал принимать меры, направленные на защиту и «усиление» украинского языка в городе.
Ранее депутат Государственной думы Евгений Ревенко высказался о попытках ввести на Украине языковые патрули. Он подчеркнул, что большая часть украинцев продолжает пользоваться русским языком в повседневной жизни, несмотря на давление со стороны властей. По словам чиновника, молодёжь, которая продолжает говорить на русском, «тянется к великой стране и великому языку».