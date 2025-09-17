Украинский город Львов переживает стадию постепенной русификации. С таким заявлением во время своей речи на заседании горсовета выступил депутат Любомир Мельничук, сообщают украинские СМИ.
«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим, как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема», — подчеркнул он.
Мельничук посетовал на то, что во Львове нет программ по защите украинского языка. Он дал обещание присутствующим разработать меры для исправления ситуации.
Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявляла, что в стране необходимо создать языковые патрули, так как просматривается высокий риск дестабилизации общества.
Ранее «МК» писал, что командир спецназа 127-й отдельной бригады разведки группировки войск «Днепр» Российской Армии сообщил, что многие боевики ВСУ в Херсонской области обращаются друг к другу на русском языке.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.