Шойгу: международный форум по безопасности пройдет в РФ в мае 2026 года

Он подчеркнул, что этому поспособствует личное участие в мероприятии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани. Шойгу на переговорах с Рашидом также добавил, что Россия в рамках сотрудничества с Ираком настроена «на дальнейшее укрепление и наращивание двусторонних отношений и торгово-экономических связей».