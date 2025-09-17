Шойгу: международный форум по безопасности пройдет в РФ в мае 2026 года

Международный форум по безопасности состоится в России с 26 по 29 мая 2026 года, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с иракским лидером Абделем Латифом Рашидом.
Он уточнил, что соответствующее решение принял российский президент Владимир Путин. Кроме того, по словам Шойгу, 15 октября 2024 года в Москве пройдёт первый российско-арабский саммит.
«Убежден в том, что предстоящая встреча в верхах станет важным событием в мировой политике, которое наглядно продемонстрирует достигнутый уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс», — сказал секретарь Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что этому поспособствует личное участие в мероприятии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани. Шойгу на переговорах с Рашидом также добавил, что Россия в рамках сотрудничества с Ираком настроена «на дальнейшее укрепление и наращивание двусторонних отношений и торгово-экономических связей».
Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совбеза РФ прибыл в Багдад с рабочим визитом. Он должен встретиться с высокопоставленными политическими и военными руководителями Ирака.