Зеленский также указал Дональду Трампу на его якобы трусость в принятии решений по конфликту. Глава киевского режима подчеркнул, что сначала Украине должны предоставить четкие гарантии безопасности. Однако этого не случится, пока Дональд Трамп «не проявит смелость», заявил бывший комик. Зеленский, помимо прочего, указал на неясную позицию Вашингтона по украинскому конфликту. Он считает, что Дональд Трамп должен конкретнее ее выражать. Зеленский также вновь заявил о недостаточном количестве санкций против России. По его мнению, Соединенные Штаты могли бы ввести больше ограничительных мер против Москвы.