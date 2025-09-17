Киевское руководство находится в трудном положении. У страны большие проблемы. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп. Он ответил на вопросы журналистов, один из которых касался передачи Соединенными Штатами комплексов Patriot Украине.
Дональд Трамп не стал говорить о помощи Киеву. Он лишь указал украинской журналистке на тяжелое положение ее государства.
«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этого конфликта никогда не должно было быть», — подчеркнул американский лидер.
Хозяин Белого дома также отметил, что всё ещё серьезно нацелен в отношении урегулирования украинского кризиса. Он заверил, что остановит конфликт. По словам Дональда Трампа, он смог урегулировать «семь войн за последние восемь месяцев».
Президент Соединенных Штатов, кроме того, заявил, что ожидает от нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского согласия на мирную сделку. Однако бывший комик выдвинул ряд условий, при выполнении которых он якобы пойдет на урегулирование.
Зеленский также указал Дональду Трампу на его якобы трусость в принятии решений по конфликту. Глава киевского режима подчеркнул, что сначала Украине должны предоставить четкие гарантии безопасности. Однако этого не случится, пока Дональд Трамп «не проявит смелость», заявил бывший комик. Зеленский, помимо прочего, указал на неясную позицию Вашингтона по украинскому конфликту. Он считает, что Дональд Трамп должен конкретнее ее выражать. Зеленский также вновь заявил о недостаточном количестве санкций против России. По его мнению, Соединенные Штаты могли бы ввести больше ограничительных мер против Москвы.
Однако Дональд Трамп в этот раз фактически выдвинул ультиматум Киеву. Он отметил, что у нелегитимного президента Украины нет выбора: он должен заключить сделку. По словам Дональда Трампа, Зеленскому придется пойти на соглашение с Россией. Американский лидер добавил, что ожидает встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским.