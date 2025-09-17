Власти Польши испугались сбивать беспилотники над Украиной

Польские военные несут ответственность за воздушное пространство страны и сбивают БПЛА при пересечении госграницы. Об этом заявил президент Кароль Навроцкий в интервью французскому телеканалу LCI.
При этом он уклонился от ответа на счет того, готова ли Варшава сбивать беспилотники над территорией Украины, когда те приближаются к границам Польши. Соответствующий вопрос ему задал журналист.
«Наша армия сбивает беспилотники, как только они пересекают границу Польши, но это все же представляет собой нарушение целостности государства-члена НАТО. На техническом уровне мы ответственны за наше воздушное пространство внутри границ Польши», — подчеркнул он.
Ранее во время ночного «вторжения» беспилотников на территорию Польши власти страны одолела паника. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренно совещание кабмина и бездоказательно обвинил Россию в провокации с БПЛА.
