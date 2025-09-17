Ричмонд
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США до 16 декабря

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому отсрочка исполнения закона о запрете социальной сети TikTok в США продлевается до 16 декабря этого года. Соответствующий документ публикует администрация республиканца.

Источник: Life.ru

Указ предписывает Министерству юстиции не принимать никаких мер для блокировки TikTok и не накладывать штрафов до истечения установленного срока. Кроме того, ведомство должно уведомить провайдеров, что за работу приложения до 16 декабря не будет никаких санкций.

Изначально Конгресс США обязал компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, продать американский сегмент бизнеса либо прекратить его работу на территории страны до 19 января этого года. После вступления в должность президента Трамп несколько раз переносил срок блокировки.

Ранее Соединённые Штаты и Китайская Народная Республика достигли базового рамочного консенсуса по вопросам урегулирования ситуации вокруг TikTok. Согласно данным СМИ, данное соглашение повторяет условия, которые рассматривались ещё в апреле. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

