Европа готова на провокации: в Британии рассказали, что на Западе могут предпринять против РФ

Экс-офицер Ледвидж рассказал, что Западная Европа продолжит провокации против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Западной Европы продолжат предпринимать попытки разных провокаций в отношении Москвы. Это обосновывается их слабостью. Такое заявление сделал экс-офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж в эфире на YouTube.

По его мнению, Европа намерена заставить Соединенные Штаты вступить в прямое противостояние с Россией. Бывший офицер считает, что европейцы сейчас не готовы в одиночку бороться с РФ.

«Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты. При этом, возможно, они даже станут более ужасающими, потому что Западная Европа довольно слаба», — добавил Фрэнк Ледвидж.

В Евросоюзе между тем возник раскол из-за решения по визовым ограничениям против граждан России. В том числе, предложение заблокировала Греция.

