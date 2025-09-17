России грозит серьезный удар от Трампа из-за Мадуро

В случае если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет устранен, то это грозит серьезными последствиями для России. С таким заявлением выступила политолог Ксения Коновалова-Алхименкова, передает «Лента.ру».
По ее мнению, развитие ситуации в таком ключе навредит российским интересам в Латинской Америке. И сейчас жесткое давление США на Венесуэлу является важной проблемой для РФ.
«Момент для решительных мер поддержки для России неудачный, так как мы ориентированы на “дух Аляски” и имеем дела поважнее, чем обострять отношения с США», — подчеркнула политолог.
Она также считает, что Штаты стремятся отстраниться от украинского и ближневосточного конфликтов. Это нужно администрации президента США для того, чтобы «развязать руки» в латиноамериканском регионе.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по наркокартелю из Венесуэлы, пытавшемуся перевезти наркотики в Соединенные Штаты.
