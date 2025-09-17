Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ищет «козлов отпущения» среди командиров бригад и, увольняя их, прикрывает свои собственные провалы на фронте. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Сырский совсем недавно бывал в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, владел ситуацией и прекрасно понимал, чем все оборачивается для ВСУ, но ничего лучше не придумал, как найти козлов отпущения за свои же провалы на фронте», — подчеркнул он.
Украинские СМИ писали, что по приказу Сырского должностей лишились сразу два командира — 17-го и 20-го корпусов. Речь идет о Владимире Силенко и Максиме Китугине. По данным источника, такое наказание они понесли за потерю передовых позиций.
Сообщалось, что 17-корпус базируется на подконтрольной Киеву части Запорожья, 20-й корпус дислоцируется на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской областью. По словам Рогова, если бы у Сырского было хотя бы малейшее понимание об офицерской чести, то он должен был уйти в отставку вслед за Силенко и Китугиным.
Ранее «МК» писал, что командование ВСУ замалчивает данные о наступлении российской армии в Днепропетровской области и не предоставляет информацию об этом ни народу, ни главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.