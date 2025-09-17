Сырский рубит головы генералам за собственные провалы на фронте

«Сырский совсем недавно бывал в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, владел ситуацией и прекрасно понимал, чем все оборачивается для ВСУ, но ничего лучше не придумал, как найти козлов отпущения за свои же провалы на фронте», — подчеркнул он.