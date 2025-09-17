Моди: Индия поддерживает США в урегулировании украинского кризиса

Индия привержена инициативам Вашингтона, направленным на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава индийского правительства Нарендра Моди, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Моди также поблагодарил Трампа за поздравление с днём рождения.
При этом президент США Дональд Трамп назвал «чудесным» телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди.
Тем не менее Нарендра Моди не планирует поддерживать номинацию американского лидера на Нобелевскую премию мира.
Также ранее президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот неизменно отклонял звонки.