Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моди: Индия поддерживает США в урегулировании украинского кризиса

Моди поблагодарил Трампа за поздравление с днём рождения.

Источник: Комсомольская правда

Индия привержена инициативам Вашингтона, направленным на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава индийского правительства Нарендра Моди, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Моди также поблагодарил Трампа за поздравление с днём рождения.

При этом президент США Дональд Трамп назвал «чудесным» телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

Тем не менее Нарендра Моди не планирует поддерживать номинацию американского лидера на Нобелевскую премию мира. Как разговор о номинации Трампа рассорил политиков, читайте здесь на KP.RU.

Также ранее президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот неизменно отклонял звонки.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше