Участники спецоперации пополнят штат омского правительства

С начала года 187 человек приняли участие в работе региональной площадки «Работа для героев». Для работодателей также предусмотрены меры поддержки, включая компенсацию расходов на создание рабочих мест. Помимо этого в 2025 году с семьями участников СВО заключено более 150 социальных контрактов на общую сумму более одиннадцати миллионов рублей. Это позволяет ветеранам и их близким открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство.