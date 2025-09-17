Ричмонд
Европейцы будут усиливать провокации на территории России, включая террористические акты, чтобы заставить США вступить в прямое столкновение с РФ. Такой прогноз сделал отставной офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж.

«США не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты», — рассказал он.

Ледвидж отметил, что теракты, вероятно, «станут более ужасающими». Это связано с тем, что Западная Европа слаба. И добавил, что европейские армии в нынешнем своем состоянии даже все вместе взятые не способны противостоять ВС России.

Ранее «МК» писал, что в случае, если будет создана бесполетная зона над территорией Украины, это будет означать начало войны Североатлантического альянса с Российской Федерацией. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

