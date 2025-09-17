Политолог предупредила о рисках для России в случае убийства Мадуро

«Момент для решительных мер поддержки для России неудачный, так как мы ориентированы на “дух Аляски” и имеем дела поважнее, чем обострять отношения с США», — заявила политолог.
Отмечается, что США стремятся сократить участие в украинском и ближневосточном кризисах, чтобы сосредоточиться на Латинской Америке. Возможные меры включают давление на венесуэльские власти и поддержку оппозиции для получения экономических преимуществ, включая нефтяной рынок. Однако Коновалова-Алхименкова подчеркнула, что прямое устранение Мадуро остаётся маловероятным.
Ранее Николас Мадуро сообщил об инициации плана защиты Венесуэлы. Он объявил о старте активных действий по обеспечению полной обороноспособности государства, в которых задействованы армия и гражданское ополчение. Глава государства подчеркнул, что коммуны полностью готовы к любым вызовам и операциям, независимо от обстоятельств.