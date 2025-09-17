Политолог предупредила о рисках для России в случае убийства Мадуро

Ранее Николас Мадуро сообщил об инициации плана защиты Венесуэлы. Он объявил о старте активных действий по обеспечению полной обороноспособности государства, в которых задействованы армия и гражданское ополчение. Глава государства подчеркнул, что коммуны полностью готовы к любым вызовам и операциям, независимо от обстоятельств.