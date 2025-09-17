Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к убийству соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка. Активист погиб после нападения во время его выступления перед публикой. Кроме того, Зеленский причастен к покушению на самого Дональда Трампа. С таким заявлением выступил нардеп Артем Дмитрук в колонке для ТАСС.