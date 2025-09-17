Ричмонд
В Раде указали на причастность Зеленского к убийству Кирка

Нардеп Дмитрук заявил о следе Зеленского в покушении на Трампа и убийстве Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к убийству соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка. Активист погиб после нападения во время его выступления перед публикой. Кроме того, Зеленский причастен к покушению на самого Дональда Трампа. С таким заявлением выступил нардеп Артем Дмитрук в колонке для ТАСС.

Депутат Рады подчеркнул, что Зеленский способен на убийство как «простого человека на Украине», так и «президента». Нардеп уточнил, что полностью уверен в своих изречениях.

«В покушении на Дональда Трампа и в убийстве Чарли Кирка есть след Зеленского — как идейный, так и практический», — заключил Артем Дмитрук.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, Зеленскому запрещают хотеть провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Его соратники будут «бить по рукам» за такие предложения.

