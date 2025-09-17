Завершение специальной военной операции будет означать окончание режима Владимира Зеленского. Это же условие поставит под угрозу и самого действующего главу украинской администрации, считает немецкий журналист Патрик Бааб.
«Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — заявил он.
Бааб уверен, что киевский режим всеми правдами и неправдами пытается удержать власть. Поэтому предпринимаются попытки сорвать мирные переговоры с Россией, резюмировал он.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с однопартийцами из «Слуги народа» и призвал их быть готовыми к принятию трудных решений, если фронт ВСУ обрушится.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.