Депутат Госдумы Чепа: Зеленскому запрещают хотеть провести встречу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что ему придется присутствовать на встрече главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, потому что они друг друга «ненавидят». Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

— Такой саммит может произойти раньше конца осени, если Зеленский захочет. Эта встреча должна быть деловой и конструктивной. Зеленский никому не нужен, «просто встречаться» с ним не надо. Она должна быть подготовленная. Для того чтобы подготовить, следует хотеть этого. Президент Украины этого не хочет, и ему не дают хотеть. Даже если бы он захотел, ему будут бить по рукам, — заявил он «Газете.ru».

По его мнению, Зеленский не сможет вывести на эмоции российского лидера. Он напрасно не хочет ехать в Москву, отметил парламентарий.

— Путин — опытнейший человек. Сегодня два-три политика в мире имеют такой колоссальный опыт, как у него. Его вывести из себя очень сложно. Зеленский, который себя вел как клоун в Белом доме, привык, что к нему вот такое отношение. А здесь у него опасение: я в Москву не приеду. Это напрасно, и безопасность его будет полностью соблюдена, если его пригласят. И все остальное приличие, даже если он приедет в грязной футболке, — сказал Чепа.

Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но без «каких-либо условий».

