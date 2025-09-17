Депутат Госдумы Чепа: Зеленскому запрещают хотеть провести встречу с Путиным

— Путин — опытнейший человек. Сегодня два-три политика в мире имеют такой колоссальный опыт, как у него. Его вывести из себя очень сложно. Зеленский, который себя вел как клоун в Белом доме, привык, что к нему вот такое отношение. А здесь у него опасение: я в Москву не приеду. Это напрасно, и безопасность его будет полностью соблюдена, если его пригласят. И все остальное приличие, даже если он приедет в грязной футболке, — сказал Чепа.