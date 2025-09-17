Навроцкий не подтвердил готовность Польши сбивать дроны над Украиной

Польские военные сбивают только БПЛА, которые пересекают границу страны. Об этом заявил президент Кароль Навроцкий, при этом уклонившись от ответа, готова ли Польша сбивать дроны над территорией Украины при их опасном приближении к границам Польши.
«Наша армия сбивает беспилотники, как только они пересекают границу Польши», — сказал Навроцкий, отвечая на соответствующий вопрос в эфире французского телеканала LCI.
При этом глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался в интервью британской газете Guardian, что прилетевшие на территорию республики 10 сентября беспилотники были пустышками, в них не было никаких поражающих элементов и взрывчатки.
Ранее выяснилось, что разрушение дома в Польше, в котором обвиняли якобы российские беспилотные аппараты, произошло потому, что в него ударила западная ракета.
