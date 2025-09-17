Ричмонд
Гутерреш призвал к реформе СБ ООН из-за «несоответствия реалиям»

Генсек ООН заявил, что структура Совбеза отвечает принципам, сформировавшимся в 1945 году.

Источник: Аргументы и факты

Структура Совета Безопасности ООН должна быть реформирована, поскольку она «не соответствует современным реалиям», заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.

«Прежде всего, я считаю, что реформа Совета безопасности является чем-то, что имеет полный смысл. Совет безопасности является той структурой, которая не соответствует современному миру», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Гутерреша, структура СБ ООН отвечает принципам, которые сформировались ещё в 1945 году. Генсек считает, что такое положение дел «создает не только проблему легитимности, но и осложняет вопрос эффективности» Совбеза.

Напомним, в июле 2024 года Россия и Индия призвали провести реформу СБ ООН. В заявлении лидеров двух стран отмечалось, что изменения требуются для того, чтобы «сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности».

