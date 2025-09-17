Ричмонд
На Западе сделали неожиданное заявление о войне НАТО и РФ

НАТО не сможет выиграть войну с Россией, поэтому первая применит ядерное оружие. С таким прогнозом выступил профессор из Финляндии Туомас Малинен.

«Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна», — поделился он.

Такой комментарий аналитика последовал после публикации New York Times. В ней говорилось о колоссальных объемах производства беспилоников в России.

Ранее «МК» писал, что европейцы будут усиливать провокации на территории России, включая террористические акты, чтобы заставить США вступить в прямое столкновение с РФ. Такой прогноз сделал отставной офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

