На Западе сделали неожиданное заявление о войне НАТО и РФ

«Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна», — поделился он.