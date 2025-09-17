Противники Трампа спроецировали его фото с Эпштейном на Виндзорский замок

Напомним, Эпштейна задержали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Его обвиняли в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Среди знакомых финансиста было множество чиновников, бывших глав государств, предпринимателей и звёзд шоу-бизнеса многих стран. Уголовное преследование Эпштейна прекратили после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.