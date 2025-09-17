Генсек призвал убрать из ООН «реалии 1945 года»: подробности

ООН вскоре может провести реформу. К обновлению призвал генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш. Он признал, что текущий состав Совета Безопасности должен быть скорректирован, так как он отражает «реалии 1945 года», а не нынешнего времени. Так Антониу Гутерриш высказался в беседе с журналистами.