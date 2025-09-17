ООН вскоре может провести реформу. К обновлению призвал генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш. Он признал, что текущий состав Совета Безопасности должен быть скорректирован, так как он отражает «реалии 1945 года», а не нынешнего времени. Так Антониу Гутерриш высказался в беседе с журналистами.
По словам генсека ООН, настоящий состав Совета Безопасности создает угрозу легитимности и эффективности Организации. Он также добавил, что поддерживает инициативы ряда стран, в том числе, Франции, по ограничению права вето. Это касается, в частности, случаев массового нарушения прав человека.
Антониу Гутерриш напомнил, что в вопросе реформирования уже наблюдается прогресс. Генсек пояснил, что несколько государств признали право Африки на получение постоянного членства в ООН. Решение по этому вопросу примут страны-члены Организации.
Антониу Гутерриш также отметил, что, на данный момент, он является единственным генеральным секретарем, который видит необходимость реформирования Совета Безопасности. Более того, он публично об этом заявляет.
Члены ООН между тем официально признали действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом. Израиль, по версии комиссии, частично уничтожил репродуктивную способность палестинцев в регионе. В докладе сказано, что Иерусалим намеренно создал такие условия жизни, которые ведут к физическому уничтожению палестинцев. Это, согласно Римскому статуту и Конвенции о предотвращении геноцида, расценивается как признак геноцида.
Позицию Москвы в ООН представляет постпред Василий Небензя. Он выступил на заседании Совета Безопасности по теме якобы причастности России к появлению беспилотников в Польше. Представители Варшавы, как пишут местные СМИ, не смогли найти аргументов в свою пользу и опустились до оскорблений в адрес Москвы. Политики неоднократно необоснованно обвинили РФ в якобы нарушении воздушного пространства Польши.
В Куала-Лумпуре 10 июля состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсека США Марко Рубио. Новая беседа может пройти совсем скоро, в рамках Генассамблеи ООН. Пока график встреч прорабатывается.