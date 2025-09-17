Ричмонд
Мэр Лондона: Дональд Трамп усилил раскол в ультраправой политике мира

Мэр Лондона Садик Хан в колонке для The Guardian заявил, что Дональд Трамп и его команда сыграли главную роль в усилении раскола среди ультраправых движений по всему миру в последние годы. По мнению Хана, действия Трампа способствовали углублению политических разногласий на международной арене.

Хан подчеркнул, что несмотря на важность поддержания тесных отношений между Великобританией и США, британское правительство не должно бояться открыто критиковать американского лидера. Он отметил, что «особые отношения с США требуют честности и откровенности», а иногда — и смелости высказывать неудобные истины.

Кроме того, мэр Лондона отверг политику страха и разобщения, призывая к диалогу и взаимопониманию между странами. Ранее газета Mirror сообщала, что перед визитом Трампа в Лондон активисты развернули баннер с изображением Трампа и Джеффри Эпштейна — финансиста, обвинённого в торговле несовершеннолетними.

Ранее самолет Трампа приземлился в Лондоне.

