Мэр Лондона: Дональд Трамп усилил раскол в ультраправой политике мира

Хан подчеркнул, что несмотря на важность поддержания тесных отношений между Великобританией и США, британское правительство не должно бояться открыто критиковать американского лидера. Он отметил, что «особые отношения с США требуют честности и откровенности», а иногда — и смелости высказывать неудобные истины.