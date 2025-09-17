Экс-премьер Чарногурский: народ Словакии не поддерживает Киев в борьбе с РФ

«Потому что много людей знают, что (украинский конфликт — прим. ред.) это больше результат политтехнологий и того, что Запад хочет, чтобы кто-нибудь за них воевал против России, потому что Россия является самым великим конкурентом Запада», — сказал бывший глава правительства, которого цитирует РИА Новости.