Экс-премьер Чарногурский: народ Словакии не поддерживает Киев в борьбе с РФ

Экс-премьер Словакии Чарногурский назвал Россию «самым великим конкурентом» Запада.

Источник: Аргументы и факты

Население Словакии не поддерживает киевский режим в его борьбе с Россией и понимает, что в этом конфликте за Украиной стоит Запад, заявил бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский.

«Потому что много людей знают, что (украинский конфликт — прим. ред.) это больше результат политтехнологий и того, что Запад хочет, чтобы кто-нибудь за них воевал против России, потому что Россия является самым великим конкурентом Запада», — сказал бывший глава правительства, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Чарногурский посетил Донецк и провёл встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Напомним, 10 июня глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что у украинского конфликта не может быть военного решения, и достигнуть мира можно только путём дипломатии.

