Дмитрий Демешин ответил на вопросы главных редакторов ведущих СМИ региона

— Год назад жители Хабаровского края оказали мне и всей исполнительной власти в моём лице огромное доверие, отдав свои голоса на выборах губернатора региона. Для меня это — огромная ответственность. Об этом же сказал и президент Владимир Владимирович Путин на встрече с избранными главами регионов: «От вашей работы, от её качества зависит жизнь и качество жизни миллионов наших сограждан. Они вас для этого и избирали, для того чтобы вы работали эффективно». Это в моей работе является определяющим, — подчеркнул в ходе встречи Дмитрий Демешин.