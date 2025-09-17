Дмитрий Демешин ответил на вопросы главных редакторов ведущих СМИ региона

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с руководителями и главными редакторами ведущих региональных и федеральных средств массовой информации, чтобы обсудить с журналистами итоги первого года своей работы на посту главы субъекта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он поблагодарил собравшихся за честное освещение как проблем, так и успехов в развитии территории.
— Год назад жители Хабаровского края оказали мне и всей исполнительной власти в моём лице огромное доверие, отдав свои голоса на выборах губернатора региона. Для меня это — огромная ответственность. Об этом же сказал и президент Владимир Владимирович Путин на встрече с избранными главами регионов: «От вашей работы, от её качества зависит жизнь и качество жизни миллионов наших сограждан. Они вас для этого и избирали, для того чтобы вы работали эффективно». Это в моей работе является определяющим, — подчеркнул в ходе встречи Дмитрий Демешин.
Он отметил множество позитивных изменений в Хабаровском крае за последнее время. В частности, начались работы по организации пункта пропуска через госграницу на острове Большой Уссурийский, были сданы первые дома по программе арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в городе юности был сдан детский центр «Эвристика», ремонтируются детские сады и школы, а буквально месяц назад президент Владимир Путин открыл обновлённую городскую набережную.
— Два важных для региона посёлка — Ванино и Чегдомын — получили собственные мастер-планы. Это — новые возможности и новое качество жизни, а также наглядная демонстрация того, что у Хабаровского края — нет окраин, — сказал губернатор Хабаровского края.
Также Дмитрий Демешин рассказал об актуальных задачах, которые сейчас стоят перед правительством Хабаровского края. Так, в социальной сфере это прежде всего всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, открытие новых школ и детских садов. При этом очень важно не сбавлять темпы в экономике, промышленности, строительстве, туристической отрасли — все эти сферы на личном контроле губернатора.
В ходе общения с журналистами, отвечая на их вопросы, Дмитрий Демешин подробно рассказал о ключевых направлениях своей работы. Отдельное внимание глава региона уделил внутренним проблемам Хабаровского края, которых достаточно, но заверил собравшихся, что работа по их решению активно ведётся.
— У нас есть полная поддержка со стороны руководства страны, чтобы решить все насущные проблемы. Президент Владимир Владимирович Путин полностью осведомлён и погружён в вопросы развития Дальнего Востока, и Хабаровский край — не исключение. Решения, которые озвучил глава государства на минувшем Восточном экономическом форуме — лучшее тому подтверждение, — рассказал глава региона.
Между тем Дмитрий Демешин напомнил руководителям и главным редакторам, что для системного решения накопившихся в Хабаровском крае проблем по его инициативе год назад был создан «Атлас 27». Он уже неоднократно показал свою эффективность. Так, по состоянию на начало сентября в него внесено более 9300 проблемных объектов, и в более 800 случаев все вопросы уже решены.
Наиболее частые вопросы, с которыми сталкиваются жители, касаются благоустройства дворов, расселения аварийного жилья, качества дорог и вывоза мусора. Атлас служит не просто реестром, а целеуказанием для органов власти, позволяя выстраивать приоритеты, обеспечивать финансирование и общественный контроль. Необходимо не потерять ни одну проблему из фокуса и наращивать темпы их решения.
Губернатор обсудил со СМИ развитие Большого Уссурийского, текущую ситуацию в ЖКХ и строительстве, поддержку предпринимательства, реализацию инфраструктурных проектов, международное сотрудничество с Китаем, а также ответил на вопросы о кадровой политике и социальных инициативах.
— Главная задача, чтобы Дальний Восток, наш Хабаровский край, был для людей домом, местом, где они и их дети будут жить. И всё, что этому мешает — должно уйти в прошлое, — подчеркнул Дмитрий Демешин в ходе встречи.
В завершение глава региона поблагодарил журналистов за их вклад в жизнь и развитие края, выразив уверенность в продолжении открытого и честного диалога с жителями через средства массовой информации.
Отметим, что с первых дней работы на посту у Демешина не было времени на раскачку. И за столь короткий срок ему удалось проработать целый ряд стратегических проектов, которые станут отличительной особенностью его работы в регионе. Будь то инвестпроекты или реализация мастер-планов — везде необходимо качественное управление со стороны региональной власти и координация усилий с федеральным центром. Будучи представителем команды президента, Демешин это прекрасно понимает, поэтому постоянно улучшает качество управления в регионе и усиливает свою команду эффективными кадрами.