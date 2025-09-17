Шварценеггер обвинил соцсети и партии в расколе США после убийства Кирка

«Мы должны признать, что причиной всего этого являются кампании социальных сетей, которые нас разделяют, кампании основных СМИ, которые нас разделяют», — цитирует его телеканал Fox News.
Кроме того, по словам экс-губернатора, американское общество разделяет политика как Демократической, так и Республиканской партий США.
«На нас нападают с самых разных сторон, и нам нужно быть очень осторожными, чтобы не приблизиться к этому обрыву. Потому что, когда падаешь с обрыва, там уже нет демократии», — добавил бывший политик.
Также Шварценеггер заявил, что был «шокирован» новостью об убийстве Кирка и отметил, что после трагедии в стране теперь ведутся «бесконечные» дебаты о том, как остановить политическое насилие в Соединённых Штатах.
Правозащитник Арно Девеле ранее заявил RT, что убийство Кирка свидетельствует о том, что политический дискурс в США опустился до беспрецедентного уровня насилия.
Американист Малек Дудаков между тем выразил мнение, что убийство Кирка говорит о поляризации США.