Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шварценеггер обвинил соцсети и партии в расколе США после убийства Кирка

Американский киноактёр и продюсер Арнольд Шварценеггер, ранее занимавший пост губернатора штата Калифорния, обвинил социальные сети и политические партии в расколе США после убийства активиста Чарли Кирка.

Источник: AP 2024

«Мы должны признать, что причиной всего этого являются кампании социальных сетей, которые нас разделяют, кампании основных СМИ, которые нас разделяют», — цитирует его телеканал Fox News.

Кроме того, по словам экс-губернатора, американское общество разделяет политика как Демократической, так и Республиканской партий США.

«На нас нападают с самых разных сторон, и нам нужно быть очень осторожными, чтобы не приблизиться к этому обрыву. Потому что, когда падаешь с обрыва, там уже нет демократии», — добавил бывший политик.

Также Шварценеггер заявил, что был «шокирован» новостью об убийстве Кирка и отметил, что после трагедии в стране теперь ведутся «бесконечные» дебаты о том, как остановить политическое насилие в Соединённых Штатах.

Правозащитник Арно Девеле ранее заявил RT, что убийство Кирка свидетельствует о том, что политический дискурс в США опустился до беспрецедентного уровня насилия.

Американист Малек Дудаков между тем выразил мнение, что убийство Кирка говорит о поляризации США.