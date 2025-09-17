Ричмонд
Депутат Рады Дмитрук: в убийстве Кирка есть украинский след

Политик также считает, что Украина была причастна к покушениям на президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским причастно к покушению на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании, а также к убийству американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, за этими событиями прослеживается «след Зеленского» как в идеологическом, так и в практическом плане. Дмитрук подчеркнул, что подобные действия, по его мнению, являются продолжением политики нынешнего киевского режима.

Парламентарий также отметил, что так называемый «коллективный Зеленский» способен пойти на устранение любого человека — от рядового гражданина Украины до лидера Соединённых Штатов.

Напомним, Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа, получил смертельное ранение на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей.

