Юрий Дудь* отреагировал на обвинения

Уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, проведенной московской прокуратурой. В ходе проверки установлено, что 38-летний Юрий Дудь дважды в течение года привлекался к административной ответственности и штрафовался за нарушение порядка осуществления деятельности иностранных агентов (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжал публиковать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки иностранного агента, указали в ведомстве.