Стало известно о неожиданном требовании польского президента к правительству

В ночь на 10 сентября 2025 года польские военные заявили о нарушении воздушного пространства страны. Позднее Туск сообщил об «огромном количестве российских беспилотников», утверждая, что польскую границу пересекли девятнадцать БПЛА. Телеканал Polsat News передавал информацию о падении обломков одного из сбитых дронов на жилой дом в Вырыках, в результате чего были частично повреждены крыша здания и находящийся рядом автомобиль. Временный поверенный в делах России в Польше, Андрей Ордаш, заявил об отсутствии каких-либо доказательств, указывающих на российское происхождение беспилотников.