Стало известно о неожиданном требовании польского президента к правительству

Президент Польши Кароль Навроцкий обратился к правительству с настоятельным требованием незамедлительных разъяснений относительно публикаций в газете Rzeczpospolita, касающихся инцидента с попаданием ракеты в жилой дом в населенном пункте Вырыки, расположенном в Люблинском воеводстве, в ходе недавних событий, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Информацию об этом распространило Бюро национальной безопасности страны.
Глава государства ждет от кабинета министров безотлагательных пояснений в отношении происшествия в Вырыках. В заявлении, размещенном на официальной странице Бюро в сети X, акцентируется внимание на том, что правительству необходимо использовать все доступные инструменты и институты для максимально оперативного выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
В ведомстве также подчеркнули, что как президент, так и сотрудники Бюро национальной безопасности не были вовремя поставлены в известность о произошедшем. Более того, Совету национальной безопасности не были представлены никакие сведения по данному вопросу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что ответственность за ущерб, нанесенный дому в Вырыках, несут «организаторы провокации, а именно Российская Федерация». В своей публикации в X он отметил, что по завершении расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех деталях инцидента.
В ночь на 10 сентября 2025 года польские военные заявили о нарушении воздушного пространства страны. Позднее Туск сообщил об «огромном количестве российских беспилотников», утверждая, что польскую границу пересекли девятнадцать БПЛА. Телеканал Polsat News передавал информацию о падении обломков одного из сбитых дронов на жилой дом в Вырыках, в результате чего были частично повреждены крыша здания и находящийся рядом автомобиль. Временный поверенный в делах России в Польше, Андрей Ордаш, заявил об отсутствии каких-либо доказательств, указывающих на российское происхождение беспилотников.
Издание Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в дом в Вырыках попала не часть беспилотника, а ракета класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, выпущенная с истребителя F-16. Согласно сведениям одного из осведомленных источников издания, причиной инцидента могли стать неполадки в системе наведения ракеты.
Окружная прокуратура Люблина, военное подразделение которой занимается расследованием данного инцидента, воздержалась от комментариев по поводу этой информации. В предыдущем заявлении прокуратуры было отмечено, что «на текущий момент объект не может быть однозначно идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты».
