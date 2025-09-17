Ричмонд
Венесуэла отвергла обвинения со стороны США в наркотрафике

В МИД Венесуэлы заявили, что утверждения Госдепа противоречат данным международных организаций.

Источник: Аргументы и факты

Утверждения американских властей о том, что Венесуэла причастна к незаконному обороту наркотиков, являются безосновательными, говорится в заявлении венесуэльского внешнеполитического ведомства.

В МИД республики подчёркивают, что этой позиции придерживаются также мировое сообщество и другие латиноамериканские страны.

«Боливарианская Республика Венесуэла, международное сообщество, страны Латинской Америки отвергают и осуждают отчёт Государственного департамента США…» — сказано в заявлении.

В венесуэльском министерстве отмечают, что подобные обвинения противоречат официальным данным специализированных международных организаций. Так, в соответствии с информацией ООН, Венесуэла сертифицирована как «свободная территория от посевов наркосодержащих культур и производства наркотиков».

Помимо этого, как уточнили в МИД, Управление по борьбе с распространением наркотиков США в своих отчётах за 2024−2025 годы не выдвигало соответствующих обвинений в адрес республики. В ведомтсве добавили, что службы Венесуэлы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств активно борются с транзитом наркотиков через свою территорию.

Напомним, ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что обострение ситуации в карибском регионе связано с интересом США к природным богатствам его государства. Он пояснил, что Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы нефти.

