Венесуэла отвергла обвинения со стороны США в наркотрафике

Помимо этого, как уточнили в МИД, Управление по борьбе с распространением наркотиков США в своих отчётах за 2024−2025 годы не выдвигало соответствующих обвинений в адрес республики. В ведомтсве добавили, что службы Венесуэлы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств активно борются с транзитом наркотиков через свою территорию.