Борис Джонсон занялся рекламой средств для похудения

«Джонсон занимается рекламой средств для похудения и выступает на каких-то криптовалютных конференциях. То есть видно, что человек буквально занимается бизнесом. А его визиты на Украину — просто это еще бизнес на крови. В целом он везде торгует лицом и пытается на этом подзаработать», — сказал Дудаков.