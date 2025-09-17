Борис Джонсон занялся рекламой средств для похудения

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, занимается «торговлей своим лицом», он рекламировал средства для похудения и выступал на неких криптовалютных конференциях. Об этом aif.ru заявил политолог Малек Дудаков.
«Джонсон занимается рекламой средств для похудения и выступает на каких-то криптовалютных конференциях. То есть видно, что человек буквально занимается бизнесом. А его визиты на Украину — просто это еще бизнес на крови. В целом он везде торгует лицом и пытается на этом подзаработать», — сказал Дудаков.
Он добавил, что Джонсон может бывать на Украине чаще, чем на своей родине.
Борис Джонсон прибыл в Одессу 13 сентября 2025 года. Его запечатлели на видео и фото в окружении местных жителей и представителей украинских властей. Цели визита не раскрывались. Он также посетил конференцию в Киеве, где вступил в перепалку с президентом Финляндии Александром Стуббом.