Скачко объяснил, почему заявления Келлога об Украине и РФ выгодны Трампу

Политолог Владимир Скачко объяснил aif.ru, почему заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога в пользу Украины и против России выгодны американскому лидеру Дональду Трампу.
«Какая-то часть комплиментарных заявлений Келлога в отношении Киева Трампу выгодна. Вы же не верите в то, что Трамп хочет полного мира в Европе? А как же он тогда без украинского конфликта будет “обезжиривать” ЕС и обессиливать Россию, не давая ей полноценно вступить в союз с Китаем? Да, он притормаживает конфликт на Украине, но только потому, что понимает прекрасно: США сейчас могут не вытянуть войну на два фронта, если начнется противостояние с Китаем. Но и отказаться полностью от того, чтобы при необходимости разжечь полномасштабную войну в Европе, Трамп тоже не может», — сказал Скачко.
По сути, президент США, по словам политолога, одной рукой «миротворец», а второй подкидывает хворост в костер.
«И Келлог нужен Трампу, чтобы этот хворост туда подносить. Но Келлог, старый больной человек, хочет еще напоследок “хватануть” побольше. И Зеленский на этом играет», — подытожил Скачко.
Ранее Скачко объяснил aif.ru, что Владимир Зеленский предложениями Келлогу украинского гражданства и квартиры в Киеве коррумпирует его.
Политолог также напомнил, что Келлог имеет личную финансовую заинтересованность в поддержке Украины, напомнив о его дочери Меган Моббс и фонде, который она возглавляет.
Как собщалось, Келлог во время выступления на украинском форуме пересказал свой разговор с Трампом, который состоялся несколько недель назад. Во время разговора Келлог сообщил президенту США, что Россия якобы терпит неудачи в зоне СВО.