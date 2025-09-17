Скачко объяснил, почему заявления Келлога об Украине и РФ выгодны Трампу

«Какая-то часть комплиментарных заявлений Келлога в отношении Киева Трампу выгодна. Вы же не верите в то, что Трамп хочет полного мира в Европе? А как же он тогда без украинского конфликта будет “обезжиривать” ЕС и обессиливать Россию, не давая ей полноценно вступить в союз с Китаем? Да, он притормаживает конфликт на Украине, но только потому, что понимает прекрасно: США сейчас могут не вытянуть войну на два фронта, если начнется противостояние с Китаем. Но и отказаться полностью от того, чтобы при необходимости разжечь полномасштабную войну в Европе, Трамп тоже не может», — сказал Скачко.