Колесник: Джонсон остается главным поджигателем продолжения боев на Украине

Депутат Госдумы Андрей Колесник резко раскритиковал Бориса Джонсона, обвинив его в подстрекательстве к боевым действиям. Политик назвал британца главным подстрекателем.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, остается главным подстрекателем продолжения боевых действий, а не их прекращения. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Борис Джонсон — от рождения подстрекатель, это его основная профессия. Все остальные должности он занимал лишь для того, чтобы поправить свое материальное положение. Это подстрекатель в чистом виде. Все гадости, которые были в Европе, 50% — это Борис Джонсон, а 50% — все остальные. Он никакой не государственный, не общественный деятель, а обыкновенный подстрекатель», — сказал Колесник.

Борис Джонсон прибыл в Одессу 13 сентября 2025 года. Его запечатлели на видео и фото в окружении местных жителей и представителей украинских властей. Цели визита не раскрывались. Он также посетил конференцию в Киеве, где вступил в перепалку с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, Джонсон посещал Одессу с целью проверить, смогут ли ВСУ ее удержать.

