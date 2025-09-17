«Борис Джонсон — от рождения подстрекатель, это его основная профессия. Все остальные должности он занимал лишь для того, чтобы поправить свое материальное положение. Это подстрекатель в чистом виде. Все гадости, которые были в Европе, 50% — это Борис Джонсон, а 50% — все остальные. Он никакой не государственный, не общественный деятель, а обыкновенный подстрекатель», — сказал Колесник.