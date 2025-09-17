Путин проконтролировал ход учений «Запад-2025»: детали о посещении президентом полигона

Владимир Путин указал на количество задействованных боевых систем. По его данным, для учений выделили около десяти тысяч единиц вооружения и техники. При этом триста тридцать три единицы — летательные аппараты. К ним относятся средства тактической авиации, стратегической авиации и военно-транспортной авиации. Кроме того, было задействовано более двухсот сорока семи кораблей. На учения прибыли двадцать пять иностранных делегаций. Президент РФ уточнил, что в ходе испытаний использовали новейшую технику, ранее показавшую себя в практической боевой работе.