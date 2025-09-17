Путин проконтролировал ход учений «Запад-2025»: детали о посещении президентом полигона

Российский лидер Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где прошел основной этап стратегических учений «Запад-2025». В них приняли участие ВС РФ и Белоруссии. Подробнее о событии рассказал телеканал «Россия-1».
В эфире продемонстрировали кадры встречи Владимира Путина с военными. По прибытии на полигон российский лидер осмотрел командно-штабную машину командира батальона. Внутри его ожидали военные. Президенту подробно рассказали об устройстве машины.
Например, в транспортном средстве есть место для оператора БПЛА. Этот уголок оборудован экраном, на который выводят кадры, снятые с беспилотника.
«Отсюда командир батальона все видит?» — вопросил Владимир Путин.
Военный ответил президенту положительно. Он также показал главе государства планшет, фиксирующий тактическую обстановку. Гаджет также способен отображать итоги огневого поражения цели. Планшет, как уточнил военный, работает на определенном программном обеспечении.
Стоит отметить, что учения «Запад-2025» стали последним этапом подготовки ВС России и Белоруссии в этом году. За всем происходящим, что было весьма неожиданно, наблюдали американские эксперты.
Владимир Путин указал на количество задействованных боевых систем. По его данным, для учений выделили около десяти тысяч единиц вооружения и техники. При этом триста тридцать три единицы — летательные аппараты. К ним относятся средства тактической авиации, стратегической авиации и военно-транспортной авиации. Кроме того, было задействовано более двухсот сорока семи кораблей. На учения прибыли двадцать пять иностранных делегаций. Президент РФ уточнил, что в ходе испытаний использовали новейшую технику, ранее показавшую себя в практической боевой работе.
Что касается американских наблюдателей, они стали неожиданностью, особенно для западных СМИ. Газета The New York Times отметила, что цель учений — показать, как РФ и Белоруссия будут защищаться от потенциального вторжения. По мнению журналистов, Соединенные Штаты — главный член НАТО. Присутствие на учениях американских наблюдателей в этой ситуации имеет большое значение.