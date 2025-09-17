Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским обрадовались новостям о смерти активиста и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Последний яро выступал против военной помощи Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.
«Молчание украинской власти красноречивее любых слов. Они не осуждают убийства. Иногда радуются им, как было в случае с Чарли Кирком», — отметил он.
Чарли Кирк, которому было всего 31 год, был смертельно ранен во время публичного выступления в университете в Ореме. Он скончался в больнице от огнестрельного ранения.
Ранее «МК» писал, что вдова Кирка Эрика назвала погибшего мужа мучеником. Она отметила, что супруг хотел запомниться обществу после своего ухода.
