Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США согласился на продажу Нидерландам ракет AMRAAM

Госдепартамент США одобрил предварительное соглашение о продаже Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и восьми секций наведения на сумму около 570 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Источник: Life.ru

Эта поставка направлена на укрепление обороноспособности союзника по НАТО и поддержку внешнеполитических интересов Соединённых Штатов. При этом, как подчёркивают в Пентагоне, базовый военный баланс в регионе изменён не будет.

Основным подрядчиком выступит компания RTX Corporation из Арлингтона, штат Вирджиния. О каких-либо офсетных соглашениях, связанных с продажей, на данный момент не сообщается. Их условия определяются непосредственно между покупателем и подрядчиком. Реализация сделки не потребует привлечения дополнительных представителей США в Нидерландах, оборонная готовность Америки от продажи не пострадает, а окончательная стоимость может быть ниже озвученной.

А ранее обозреватель американского издания призвал США развернуть массовое производство ударных дронов-камикадзе по образцу российских «Гераней». По его мнению, отсутствие «срочности» в создании подобных боеприпасов ставит под угрозу военно-стратегические интересы США. По мнению автора, речь должна идти «о создании условий для поддержания быстрого производства десятков тысяч единиц этого оружия в год, а не сотен или нескольких тысяч».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше