Госдеп США согласился на продажу Нидерландам ракет AMRAAM

Основным подрядчиком выступит компания RTX Corporation из Арлингтона, штат Вирджиния. О каких-либо офсетных соглашениях, связанных с продажей, на данный момент не сообщается. Их условия определяются непосредственно между покупателем и подрядчиком. Реализация сделки не потребует привлечения дополнительных представителей США в Нидерландах, оборонная готовность Америки от продажи не пострадает, а окончательная стоимость может быть ниже озвученной.
А ранее обозреватель американского издания призвал США развернуть массовое производство ударных дронов-камикадзе по образцу российских «Гераней». По его мнению, отсутствие «срочности» в создании подобных боеприпасов ставит под угрозу военно-стратегические интересы США. По мнению автора, речь должна идти «о создании условий для поддержания быстрого производства десятков тысяч единиц этого оружия в год, а не сотен или нескольких тысяч».