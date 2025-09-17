Политолог Семенов рассказал об ответе Израилю за операцию в секторе Газа

В отношении Израиля уже вводятся санкции из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа, сообщил aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Напомним, Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации города. В операции задействовали роботов со взрывчаткой. По городу было нанесено не менее 37 ударов. Уже известно о гибели более 60 человек.
«Премьер Израиля Нетаньяху уже сказал, что надо готовиться к санкциям, эмбарго и изоляции, потому что маховик войны, в общем-то, запущен и будет постепенно набирать силы. Уже Турция сократила торговые обороты, и к таким действиям, скорее всего, прибегнут страны Европы. Лондон, например, отказался пускать израильтян на обучение в британский колледж обороны, отстраняют их в Британии и от различных программ», — сказал Семенов.
Политолог констатировал, сейчас создается впечатление, что санкционные меры незначительные, но, так как конфликт в Газе будет продолжаться, международное сообщество и государства будут предпринимать все новые и новые шаги для оказания давления на Израиль.
В свою очередь ХАМАС в Газе оказать военную поддержку никто не сможет, отметил Семенов.
«ХАМАС в Газе никто не может оказать поддержку. Палестинское военное формирование, как сообщают, увеличило свою численность до 45 тысяч, хотя материально-технических ресурсов стало меньше. Тем не менее они пытаются наносит урон Израилю, пытаются сохранить свои возможности, как минимум. Сопротивление продолжается. И, как мы видим, никто не собирается его прекращать», — подытожил Семенов.
Ранее Семенов отметил, что в ходе проведения операции в секторе Газа армия Израиля может угодить в ловушку.
Как стало известно, Европейская комиссия 17 сентября предложит пакет мер против Израиля в связи с действиями ЦАХАЛ в Газе.
Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган за действия Израиля в Газе сравнил Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером, а власти еврейского государства назвал бандой убийц.