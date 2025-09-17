Политолог Семенов рассказал об ответе Израилю за операцию в секторе Газа

«Премьер Израиля Нетаньяху уже сказал, что надо готовиться к санкциям, эмбарго и изоляции, потому что маховик войны, в общем-то, запущен и будет постепенно набирать силы. Уже Турция сократила торговые обороты, и к таким действиям, скорее всего, прибегнут страны Европы. Лондон, например, отказался пускать израильтян на обучение в британский колледж обороны, отстраняют их в Британии и от различных программ», — сказал Семенов.