Политолог Семенов рассказал об ответе Израилю за операцию в секторе Газа

Международное сообщество будет предпринимать все новые и новые шаги для оказания давления на Израиль из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Семенов прогнозирует введение санкций против Тель-Авива.

Источник: Аргументы и факты

В отношении Израиля уже вводятся санкции из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа, сообщил aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Напомним, Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации города. В операции задействовали роботов со взрывчаткой. По городу было нанесено не менее 37 ударов. Уже известно о гибели более 60 человек.

«Премьер Израиля Нетаньяху уже сказал, что надо готовиться к санкциям, эмбарго и изоляции, потому что маховик войны, в общем-то, запущен и будет постепенно набирать силы. Уже Турция сократила торговые обороты, и к таким действиям, скорее всего, прибегнут страны Европы. Лондон, например, отказался пускать израильтян на обучение в британский колледж обороны, отстраняют их в Британии и от различных программ», — сказал Семенов.

Политолог констатировал, сейчас создается впечатление, что санкционные меры незначительные, но, так как конфликт в Газе будет продолжаться, международное сообщество и государства будут предпринимать все новые и новые шаги для оказания давления на Израиль.

В свою очередь ХАМАС в Газе оказать военную поддержку никто не сможет, отметил Семенов.

«ХАМАС в Газе никто не может оказать поддержку. Палестинское военное формирование, как сообщают, увеличило свою численность до 45 тысяч, хотя материально-технических ресурсов стало меньше. Тем не менее они пытаются наносит урон Израилю, пытаются сохранить свои возможности, как минимум. Сопротивление продолжается. И, как мы видим, никто не собирается его прекращать», — подытожил Семенов.

Ранее Семенов отметил, что в ходе проведения операции в секторе Газа армия Израиля может угодить в ловушку.

Как стало известно, Европейская комиссия 17 сентября предложит пакет мер против Израиля в связи с действиями ЦАХАЛ в Газе.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган за действия Израиля в Газе сравнил Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером, а власти еврейского государства назвал бандой убийц.

