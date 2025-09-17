Инцидент с проникновением беспилотника в воздушное пространство Польши является провокацией, направленной на затягивание конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, подобные действия выгодны прежде всего Киеву, а в определённой степени и Варшаве, которая может рассчитывать таким образом привлечь дополнительное финансирование, внимание и военную поддержку со стороны союзников.
Мирошник подчеркнул, что подобные инциденты отражают стремление к эскалации и препятствуют любым попыткам политико-дипломатического урегулирования. По его оценке, именно это и является целью, о которой в последние месяцы открыто заявляют представители европейских стран.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. По его словам, вооруженные силы применили оружие для ликвидации угрозы.