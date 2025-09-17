В крае создают систему реабилитации бойцов СВО

Одним из флагманских событий в этой сфере стал турнир «Кубок Защитников Отечества», который прошёл в крае уже дваж­ды. Это не просто соревнования, а площадка для общения, реабилитации и укрепления здоровья ребят. Кстати, участвуют в нём не только участники СВО, но и их близкие. Это отличный способ провести время с семьёй, которого порой так не хватает. В этом году турнир пройдёт в конце ноября.