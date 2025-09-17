В крае создают систему реабилитации бойцов СВО

Возвращение к мирной жизни после участия в боевых действиях — это сложный и многогранный путь. Помимо медицинской помощи участникам СВО нужна социальная адаптация. Нередко для ветеранов боевых действий, получивших ранения, этот путь становится настоящим испытанием силы воли, когда необходимо найти новые цели и опоры.
Одним из самых эффективных инструментов в возвращении к привычной жизни становится адаптивный спорт. Эта тема стала одной из ключевых на недавнем президиуме краевого правительства. Губернатор Михаил Котюков поставил чёткую задачу — создать в регионе полноценную систему поддержки ветеранов через спорт.
«Жизнь на этом не заканчивается».
Ветеран СВО Игорь Мутовин — один из тех, кто нашёл в спорте не просто реабилитацию, а новое увлечение. После долгого пребывания в госпитале ему предстояло учиться ходить на протезах, а для этого нужно было восстановить мышечный тонус. В региональном центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта ему предложили попробовать стрельбу из лука.
«Сходил, попробовал и понял, что это моё. К протезам я уже привык, хожу, вожу машину. Никаких ограничений нет. Мне кажется, скорость восстановления зависит от силы воли и старания. Я живу дальше. Хочу, чтобы другие парни, получившие ранения, как у меня или хуже, поняли: жизнь на этом не заканчивается», — делится Игорь Мутовин.
Слова мужчины подтверждают: адаптивный спорт даёт гораздо больше, чем просто физическую нагрузку. Он возвращает уверенность в себе и доказывает, что возможности человека гораздо шире, чем кажутся на первый взгляд.
Другой ветеран СВО, Доржу Ховалыг, открыл для себя пулевую стрельбу. Раньше этим видом спорта он никогда не занимался.
«Единственное, с дедушкой и папой на охоту ходил. В центр пришёл по приглашению знакомого и сразу втянулся. Уже успел поучаствовать в двух краевых соревнованиях и даже в чемпионате России в Ижевске. Это был отличный опыт, ведь в чемпионате участвовали не только обычные ребята, ветераны СВО, но и мастера спорта», — рассказывает Доржу Ховалыг.
Однако, по его собственному признанию, медали и грамоты — не главное. Для него как для человека военного спорт стал синонимом дисциплины и самоконтроля. Эти качества помогают не только на стрельбище, но и в повседневной жизни.
«Нужно контролировать каждое своё действие. Не получится просто выстрелить и в десятку попасть. К этому надо идти, поэтому я тренируюсь», — говорит ветеран.
Индивидуальный подход к каждому.
Центр подготовки по адаптивным видам спорта центральной группы районов края базируется в красноярском многофункциональном комплексе «Радуга». Здесь работает специальный отдел, где ветеранов боевых действий консультируют и помогают им интегрироваться в мир физкультуры. При этом комплексная физическая реабилитация в крае доступна не только участникам СВО, но и ветеранам других военных операций. С каждым человеком работают индивидуально.
Всё начинается с консультации. Специалисты оценивают не только физическое состояние организма, но и психоэмоциональный настрой, проводят спортивно-функциональную классификацию по паралимпийским видам спорта, а затем разрабатывают персональные рекомендации. Кому-то подойдут силовые виды, помогающие вернуть мышечную массу, кому-то — требующие концентрации и точности. Для тех, кто скучает по командной работе, есть волейбол сидя и футбол. Вскоре в центре откроется и новое необычное направление — метание спортивных ножей. Такое разнообразие позволяет ветеранам найти то, что будет и полезно, и интересно.
По словам начальника отдела физической реабилитации Ивана Составнева, со временем количество ветеранов СВО, желающих заниматься спортом, только растёт. Этому способствует и освещение деятельности центра в СМИ, и, конечно, сарафанное радио: ребята общаются друг с другом, делятся успехами и мотивируют товарищей, доказывая на личном примере, что активная жизнь доступна каждому.
От локальных центров к краевой системе.
Личные истории и успехи ветеранов — это результат большой системной работы, которая ведётся по всему краю. Как сообщил министр спорта Денис Петровский, условия для комплексной реабилитации созданы уже на 192 спортивных объектах. В разных муниципалитетах ветеранам СВО помогают вернуться к активной жизни 178 тренеров и инструкторов.
Опорные центры, куда можно обратиться за помощью, действуют не только в Красноярске, но и в Ачинске, Лесосибирске, Минусинске и Канске. Статистика подтверждает востребованность этой работы: больше 12,8 тыс. участников СВО и членов их семей уже воспользовались возможностью бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные занятия, причём 5,8 тыс. из них — в 2025 году. А 630 ветеранов тренируются на регулярной основе, сделав спорт неотъемлемой частью своей жизни.
«Вовлечением в активную жизнь ветеранов специальной военной операции в крае занимаются уже более 100 учреждений. Значительный штат специалистов сформирован в наших опорных городах: Красноярске, Ачинске, Минусинске, Канске, Лесосибирске. Но это лишь первые шаги. Мы должны создать полноценную систему работы центров адаптивного спорта, которая позволила бы ветеранам активно заниматься спортом, участвовать в общекраевых и общероссийских спортивных мероприятиях. Есть большой набор спортивных активностей, где можно принимать участие даже с учётом особенностей здоровья. А для самих ветеранов это социализация, ощущение их востребованности в обществе», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Одним из флагманских событий в этой сфере стал турнир «Кубок Защитников Отечества», который прошёл в крае уже дважды. Это не просто соревнования, а площадка для общения, реабилитации и укрепления здоровья ребят. Кстати, участвуют в нём не только участники СВО, но и их близкие. Это отличный способ провести время с семьёй, которого порой так не хватает. В этом году турнир пройдёт в конце ноября.
Взгляд в будущее.
Направление адаптивного спорта продолжит развиваться. Ещё больше возможностей для реабилитации появится после возведения в Красноярске многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта. Его построят на пересечении Афонтовского переулка и улицы Парашютной.
Сейчас идёт проектирование здания. В нём будет пять этажей, где расположатся бассейн с пятью дорожками по 25 м, тренажёрный зал, классы фитнеса и хореографии, спортзалы единоборств и настольного тенниса.
Завершить строительство планируют осенью 2027 года. Комплекс должен стать не только спортивной базой, но также центром консультирования и оказания поддержки жителей края с инвалидностью или временными ограничениями по здоровью.
Подводя итоги обсуждения, Михаил Котюков поручил профильным министерствам детально проанализировать потребности края в специалистах и оборудовании для физической реабилитации. Это необходимо для дальнейшего масштабирования системы, чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, мог её получить.
Создание такой комплексной среды — это не просто социальная задача, а прямой долг общества перед теми, кто защищал Родину. Ведь именно через спорт и поддержку ветераны обретают новые цели, уверенность в себе и возможность вернуться к полноценной активной жизни.