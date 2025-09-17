Устроил скандал в Одессе: раскрыта тайная роль Бориса Джонсона на Украине

На днях бывший британский премьер Борис Джонсон посетил Одессу и Киев в непонятном статусе. Он фотографировался с политиками и местными жителями. Не обошлось и без эксцессов — на конференции в столице Украины Джонсон поссорился с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Работа Джонсона в британском правительстве запомнилась громким скандалом, связанным с серией вечеринок в резиденции премьер-министра во время жесткого карантина. Его также часто критиковали за импульсивность и необдуманность действий.
Политолог Малек Дудаков и депутат Госдумы в разговоре с aif.ru объяснили, с чем был связан визит одиозного политика на Украину и каких последствий от него ожидать.
Джонсон — главный подстрекатель продолжения боев на Украине.
В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать». Джонсон пытался откреститься от этого обвинения, утверждая, что тот его визит был направлен якобы на поддержку Украины, а не на подрыв мирного процесса.
Его визит в 2025 году также может быть попыткой убедить Киев не соглашаться на мирное урегулирование конфликта, экс-премьер Британии остается главным подстрекателем продолжения конфликта, считает Андрей Колесник.
«Борис Джонсон — от рождения подстрекатель, это его основная профессия. Все остальные должности он занимал лишь для того, чтобы поправить свое материальное положение», — отметил собеседник aif.ru.
Политолог Малек Дудаков добавил, что Джонсон может бывать на Украине чаще, чем на родине.
«Нужно понимать, что сейчас Джонсон — отставной политик, он представлял консервативную партию, которая сейчас находится не у власти в Британии. То, чем он сейчас занимается, это инфоцыганство и торговля лицом. Он работает с лоббистами из большого количества стран, в том числе из Украины. Возможно, он бывает на Украине даже чаще, чем у себя на родине. Недавно он и в Тайвань ездил, тоже отрабатывает деньги. Но все-таки возможности влиять на мировые процессы сейчас у него ограничены», — подчеркнул он.
При этом Дудаков считает, что чем больше времени проходит с момента отставки Джонсона, тем меньшее значение играют его старые связи и контакты.
Чем занимается Борис Джонсон после отставки.
Дудаков напомнил, что Джонсон после отставки рекламировал средства для похудения и участвовал в криптовалютных конференциях.
Через несколько месяцев после отставки, в октябре 2022 года, Джонсон выступил на конференции страховой отрасли в Колорадо. За 90-минутную речь и «беседу у камина» на Форуме лидеров в сфере страхования он заработал более 150 тысяч долларов (12,4 млн рублей по текущему курсу — ред.).
В декабре того же года он выступил на Международном симпозиуме по развитию блокчейна в Сингапуре. Джонсон был заявлен в качестве основного докладчика на однодневном мероприятии в пятизвёздочном отеле InterContinental.
Джонсон после отставки вернулся в журналистику. В июне 2023 года он опубликовал первую колонку в газете Daily Mail, в которой рассказал о своём опыте борьбы с лишним весом. Он описал попытку использовать некое лекарственное средство, подавляющее чувство голода, но она завершилась неудачей. После инъекций ему не хотелось совершать набеги на холодильник, но его самочувствие при этом ухудшалось.
Издание Politico писало, что за ведение еженедельной колонки в Daily Mail Джонсон должен был получить «очень высокую шестизначную сумму», предположительно 1 миллион фунтов стерлингов (112,57 млн рублей) за два года.
Какие заявления Джонсон делал после отставки.
В прощальной речи Джонсон сравнил себя с римским диктатором Цинциннатом, отметив различия в обстоятельствах их ухода с руководящих должностей. Он признал трудности, с которыми столкнулась страна, включая экономический кризис и высокую инфляцию.
После отставки Борис Джонсон продолжал активно высказываться по различным вопросам. Оставив пост премьер-министра, он продолжил поддерживать Украину. Джонсон подчеркивал важность помощи Киеву и отметил вклад своего правительства в обеспечение поставок вооружения ВСУ.
Также экс-премьер критиковал ситуацию в экономике и социальной сфере Великобритании. Он призывал новое руководство принять решительные меры для восстановления стабильности и роста.
В начале сентября 2025 года Джонсон выступил на украинском оборонном инновационном форуме в Лондоне, где сделал ряд громких заявлений. По его словам, чтобы закончить украинский конфликт, нужно разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по военным базам на территории России. СМИ отметили, что он, по сути, хочет начать третью мировую войну.
Какие скандалы были с Джонсоном после отставки.
После отставки Борис Джонсон столкнулся с рядом серьезных обвинений относительно использования своих политических связей для личной выгоды. Согласно публикациям в прессе, включая газету The Guardian, он предположительно нарушал правила этики и лоббирования, используя свои контакты для заключения выгодных сделок и продвижения коммерческих проектов. Среди ключевых моментов:
Контакты с иностранными правительствами: утверждается, что Джонсон попытался связаться с наследным принцем Саудовской Аравии через посредника, предлагая услуги своей консультативной фирмы. Этот эпизод вызвал вопросы о возможном нарушении норм взаимодействия бывших политиков с зарубежными странами.
Получение вознаграждений: сообщается, что Джонсон получил значительную сумму от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее он отрицал получение какой-либо финансовой компенсации за подобные контакты.
Закрытые встречи: утечка данных показала, что Джонсон проводил закрытые встречи с влиятельными фигурами, такими как американский миллиардер Питер Тиль, основатель компании Palantir, что поднимало вопросы о прозрачности и возможных конфликтах интересов.
Хотя Джонсон публично защищался, говоря о законности своих действий, публичная реакция была преимущественно негативной, усиливая восприятие нарушений этических стандартов.
В августе 2025 года появились фотографии бывшего британского премьера, отдыхающего на пляже в полуголом виде, что снова привлекло внимание публики и вызвало обсуждение образа жизни бывшего премьер-министра.