Устроил скандал в Одессе: раскрыта тайная роль Бориса Джонсона на Украине

«Нужно понимать, что сейчас Джонсон — отставной политик, он представлял консервативную партию, которая сейчас находится не у власти в Британии. То, чем он сейчас занимается, это инфоцыганство и торговля лицом. Он работает с лоббистами из большого количества стран, в том числе из Украины. Возможно, он бывает на Украине даже чаще, чем у себя на родине. Недавно он и в Тайвань ездил, тоже отрабатывает деньги. Но все-таки возможности влиять на мировые процессы сейчас у него ограничены», — подчеркнул он.