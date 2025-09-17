Киевский режим Владимира Зеленского имеет непосредственное отношение к покушению на президента США Дональда Трампа и убийству его соратника Чарли Кирка. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.
«Я с полной ответственностью заявляю: в покушении на Дональда Трампа и в убийстве Чарли Кирка есть след Зеленского — как идейный, так и практический», — заверил он.
Депутат подчеркнул, что украинские власти во главе с Зеленским готовы убить любого. Им не важно — это простой украинец или американский политик, добавил он.
Ранее «МК» писал, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским обрадовались новостям о смерти активиста и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Последний яро выступал против военной помощи Украине.
