Западная Европа будет готовить более опасные провокации против России, целью которых является вовлечение США в вооружённую конфронтацию, заявил бывший офицер британской разведки, преподаватель Портсмутского университета Фрэнк Ледвидж.
В эфире YouTube-канала UATV English он рассказал, что западноевропейские государства проводят такую политику из-за своей военной слабости. По мнению Ледвиджа, США не собираются вмешиваться в конфликт напрямую, поскольку не хотят рисковать жизнями своих солдат ради Украины или Европы.
Вместе с тем, как уточнил эксперт, позицию американской стороны может изменить «вопиющий инцидент». Экс-разведчик считает, что в число провокаций, которые устраиваются европейцами, входят теракты.
Ледвидж предположил, что исходя из положения Европы такие атаки, вероятно, станут ещё более ужасающими. Он пояснил, что состояние армий европейских стран не позволяет им противостоять России в одиночку. Эксперт добавил, чтоэто заставляет их предпринимать отчаянные меры.
Напомним, 10 сентября власти Польши заявили, что над территорией страны сбиты дроны, якобы «представлявшие опасность». Варшава без каких-либо доказательств назвала эти беспилотники российскими. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инцидент с БПЛА в Польше являлся провокацией со стороны Украины. Он добавил, что указанные дроны были без взрывчатки.