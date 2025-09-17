Кадыров объяснил, почему был жестким и принципиальным

Рамзан Кадыров неоднократно отрицал появлявшуюся в средствах массовой информации и социальных сетях информацию о наличии у него проблем со здоровьем. В августе 2024 года руководитель Чеченской Республики заявил, что ему приписывают несуществующие заболевания, а слухи о его состоянии появляются каждый раз, когда он немного прибавляет или теряет в весе. В октябре 2023 года Кадыров также отмечал, что распространители подобных домыслов преследуют цель подорвать стабильность государства, посеять раздор среди народов и нанести ущерб религии.