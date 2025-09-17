Расчёт Торнадо-С поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Видео © Telegram / Минобороны России.
«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Торнадо-С” группировки войск “Запад” уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ», — сообщили в МО.
Цель удалось засечь при помощи воздушной разведки. После получения данных расчёт РСЗО «Торнадо-С» оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня использовались БПЛА.
В ведомстве отметили, что в боевую систему пришлось развёртывать из походного положения в сложных условиях ночной работы. После этого установку навели на цель и произвели залп реактивными снарядами. В результате было нанесено поражение скоплению сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) на дальности более 100 километров.
Также недавно Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены успешные атаки FPV-дронов «Рубикона» на стратегически важный энергообъект ВСУ. Боевые действия операторы БПЛА вели вблизи села Надьярное на Сумском направлении. На кадрах зафиксировано уничтожение российскими военными подразделениями различных целей противника.