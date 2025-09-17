На замке в Англии появилось фото Трампа с Эпштейном

В Англии противники президента США Дональда Трампа вывели проекцию его фото со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном на стену Виндзорского замка перед визитом хозяина Белого дома. Об этом сообщает телеканал ITV.
«Четыре человека были задержаны после того, как фото президента США Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна было спроецировано на стену Виндзорского замка», — передает источник.
Американский лидер совершает Британию свой второй официальный визит в качестве президента США. Первый раз он посещал Англию в 2019 году.
Противники Трампа в Англии собираются устроить масштабный митинг в Лондоне. Такой же проходил и во время его первого визита.
Эпштейну в 2019 предъявили обвинения в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. По версии следствия, он на протяжении нескольких лет вступал сам в интимные связи с несовершеннолетними, принимая их в своих резиденциях.
