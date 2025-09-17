Ричмонд
В Германии рассказали, кто пострадает от урегулирования на Украине: мир выгоден не всем

Немецкий журналист Бааб назвал окончание конфликта на Украине концом Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский будет не рад урегулированию кризиса в стране. Это станет его концом. Так выразился немецкий журналист Патрик Бааб в эфире YouTube.

Он заявил, что под угрозой в случае мира на Украине окажется также политический режим в Киеве. Именно это журналист назвал причиной сопротивления Зеленским переговорам с Россией.

«Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — подытожил Патрик Бааб.

Зеленскому уже сообщили о тяжелой ситуации ВСУ в бою. Он, понимая всю трагичность, пригрозил депутатам Рады «трудными решениями» в случае дальнейшего ухудшения ситуации.