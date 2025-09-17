Ричмонд
Неожиданно раскрыты детали работы охраны одного из российских политиков

Журналистам удалось запечатлеть работу группы сопровождения руководителя Чечни Рамзана Кадырова в ходе его посещения новой строительной площадки в столице республики. Видеоматериалы, фиксирующие рабочий визит, появились в Telegram-канале телерадиокомпании «Вайнах».

На опубликованных кадрах заметно, что в непосредственной близости от политика находилось порядка десяти сотрудников охраны, облаченных в различную форменную одежду. Рядом с ним вышагивали обладатели классических костюмов, военные в камуфляжной форме и специалисты в темном тактическом обмундировании. Телохранители с объемными портфелями в руках следовали по бокам от Кадырова, создавая живой барьер.

На подступах была размещена вторая линия охраны, одетая в черное. Члены группы поддерживали связь через рации, организовывали взаимодействие с автомобильным кортежем и пристально изучали окрестности при помощи специальных оптических устройств, визуально сходных с биноклями.

Также в кадр попал вооруженный охранник, несший массивное оружие, аналогичное штурмовой винтовке. Вместе с главой региона шел его не достигший совершеннолетия сын Адам, который по должности является руководителем личной службы безопасности отца.

Читайте также: Раскрыто, как Кадыров обманул СБУ при возврате племенного жеребца.

