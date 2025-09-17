Неожиданно раскрыты детали работы охраны одного из российских политиков

На опубликованных кадрах заметно, что в непосредственной близости от политика находилось порядка десяти сотрудников охраны, облаченных в различную форменную одежду. Рядом с ним вышагивали обладатели классических костюмов, военные в камуфляжной форме и специалисты в темном тактическом обмундировании. Телохранители с объемными портфелями в руках следовали по бокам от Кадырова, создавая живой барьер.