Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объявили награду в $5 млн за сведения о лидере картеля Sinaloa Эль Русо

Государственный департамент США объявил вознаграждение в пять миллионов долларов за сведения, которые помогут задержать Хуана Хосе Понсе Феликса. Он известен также как Хесус Алехандро Санчес Феликс и Эль Русо.

По данным ФБР, мужчина возглавляет вооружённое крыло группировки La Mayiza, входящей в состав наркокартеля Sinaloa. Сообщество Los Rusos занимается производством и контрабандой фентанила, кокаина, марихуаны, героина и метамфетамина из северо-восточных районов Мексики в США.

«Понсе Феликс также причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия, а также к совершению актов насилия, похищениям, пыткам и убийствам, которые являются механизмами поддержания его власти и контроля над территорией вдоль границы между США и Мексикой. Кроме того, он также участвует в схемах коррупции с участием различных членов правительства, полиции и ВС Мексики», — говорится в заявлении.

А ранее американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе. Документ предусматривает создание спецотдела из сотрудников федеральных органов, который будет заниматься борьбой с преступностью в крупнейшем городе Теннесси. Как подчеркнул глава государства, к борьбе с преступностью будут привлечены Национальная гвардия, Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и иные структуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше